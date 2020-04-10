ارتفاع حالات الشفاء واستمرار التأهّب في دول المنطقة

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

تقاسم الشفاء والإصابات، أوضاع فيروس كورونا في عدد من دول المنطقة، ففيما أعلنت المملكة العربية السعودية، تعافي 35 حالة، كشفت سلطنة عمان تسجيل 72 حالة شفاء جديدة ليقفز الرقم إلى 109، فضلاً عن تسجيل حالات شفاء جديدة في الكويت.

وأكّدت وزارة الصحة السعودية، أمس، تعافي 35 حالة من مصابي فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لافتة إلى أنّ إجمالي المتعافين في المملكة بلغ 666 حالة حتى الآن. وأشارت الوزراة إلى تسجيل 355 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة ، إلى جانب ثلاث وفيات، ليصل إجمالي المتوفين إلى 44 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، تماثل 911 شخصاً للشفاء، وتسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، ليبلغ العدد الكلي للإصابات نحو 457، وحالتي وفاة.

ودعت الوزارة، الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة. وتوقع وزير الصحة العماني د.أحمد بن محمد السعيدي، الوصول إلى ذروة انتشار الفيروس خلال الأسبوع الأخير من أبريل الجاري. ونقلت وكالة الأنباء العمانية عبر حسابها على «تويتر» عن السعيدي قوله:

«بدأنا في التصاعد وربما نصل إلى الذروة في الأسبوع الأخير من أبريل الجاري، الحالات تتزايد ولم نصل للذروة بعد، ما زلنا في الصعود، والاحتياطات التي اتخذتها السلطنة والتي تواصل اتخاذها مستمرة في وتيرة يمكن التعامل معها».

شفاء وإصابات

وسجلت الكويت، أمس، 55 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الـ24 ساعة الأخيرة ، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 910 حالات.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة، د. عبدالله السند، في المؤتمر الصحافي اليومي، أن هناك حالات مخالطة بلغ عددها 51 حالة منها أربع حالات لكويتيين و36 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، وست حالات من الجنسية البنغالية وحالتين لمقيمين من الجنسية الباكستانية وحالة لمقيم من الجنسية الإيرانية وحالة لمقيم من الجنسية النيبالية وحالة لمقيم من الجنسية المصرية.

وأشار السند إلى أنّ 22 حالة دخلت العناية المركزة منها ثماني حالات حرجة. وأوضح أن 798 إصابة تتلقى الرعاية الطبية والصحية في أحد مستشفيات، لافتاً إلى خروج 911 من الحجر الصحي.

تمديد تعبئة

واستمراراً لجهودها في مكافحة الوباء، أعلنت السلطات اللبنانية، أمس، تمديد حالة التعبئة العامة إلى 26 أبريل الجاري.

وأكد المجلس الأعلى للدفاع، تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات المتخذة بتعليق العمل بين السابعة مساء والخامسة صباحاً باستثناء بعض المؤسسات. وطلب المجلس من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد وردع المخالفات.