«كورونا» يدفع نصف مليار شخص إلى الفقر

المصدر: (لندن - رويترز)

أعلنت منظمة أوكسفام الخيرية الدولية، أمس، أن تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) قد تدفع نحو نصف مليار شخص نحو الفقر. وخلص التقرير الذي نشرته المنظمة، إلى أنّ الأزمة الاقتصادية تتطوّر على نحو سريع، مشيراً إلى أنّ التقديرات تظهر أن الفقر العالمي قد يتفاقم لأول مرة منذ العام 1990، وأن هذا قد يعيد بعض البلدان لمستويات فقر لم تشهدها منذ نحو ثلاثة عقود.

وطرح القائمون على إعداد التقرير سيناريوهات تأخذ في الاعتبار خطوط الفقر المتنوعة التي حددها البنك الدولي من الفقر المدقع، أي العيش بمبلغ 1.90 دولار يومياً أو أقل إلى خطوط فقر أعلى للعيش بأقل من 5.50 دولارات يومياً.

وكشف التقرير، عن أنّ النساء مهددات أكثر من الرجال، نظراً لأنهن يعملن على الأرجح خارج مجال الاقتصاد الرسمي دون حقوق عمل تذكر. وقال التقرير، إنّه وبسبب العيش يوماً بيوم، لا يملك الأفراد الأكثر فقراً القدرة على أخذ عطلة من العمل أو تخزين المستلزمات.

واقترحت أوكسفام، خطة عمل من ست نقاط تشمل توزيع منح نقدية ودعم الأفراد والشركات المعوزين، وطالبت بإسقاط ديون وتقديم صندوق النقد الدولي المزيد من الدعم وزيادة المساعدات.