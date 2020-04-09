الأمم المتحدة ترحب بإعلان " التحالف" وقف إطلاق النار في اليمن

المصدر: وام

رحب أنطونيو غوتيريش الأمين العالم للأمم المتحدة ، بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين قابلة للتمديد اعتباراً من اليوم .

و قال الأمين العام في بيان أن هذه المبادرة من قبل التحالف، من شأنها أن تساعد في تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ..ودعا الحوثيين للاستجابة لهذه المبادرة .

وأكد البيان انه من خلال الحوار يمكن الاتفاق على آلية للحفاظ على وقف إطلاق النار ، والتوصل إلى تدابير بناء الثقة لتخفيف معاناة الشعب اليمني واستئناف العملية السياسية للتوصل إلى تسوية شاملة من أجل إنهاء الصراع.