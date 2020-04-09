وقف إطلاق النار في اليمن يدخل حيز التنفيذ

المصدر: عدن - البيان

بدأ منتصف نهار الخميس سريان وقف إطلاق النار في اليمن والذي أعلنه التحالف، ورحبت به الحكومة الشرعية. بعد أن شهدت الجبهات معارك عنيفة سبقت بدء سريان الهدنة كانت أعنفها في مديرية حرض بمحافظة حجة غرب البلاد.



وذكرت مصادر عسكرية في مأرب والبيضاء لـ«البيان»، أن قيادة القوات المشتركة عممت على كافة الوحدات القتالية الالتزام بوقف إطلاق النار ابتداءً من الساعة الثانية عشرة منتصف نهار الخميس، والامتناع عن أي عمل عسكري إلا ما كان في إطار الدفاع عن النفس.



وحسب المصادر، فإن القوات المشتركة خاضت مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي في جبهات الجوف وصرواح والملاجم في محافظة البيضاء، وأن أعنف هذه المواجهات وقعت في مديرية حرض في محافظة حجة، حيث تعمّدت ميليشيا الحوثي تصعيد هجماتها على مواقع الجيش في هذه الجبهات، كما صعدت في مديريتي حيس والدريهمي جنوب محافظة الحديدة، حيث استهدفت التجمعات السكنية بقذائف المدفعية، ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة أربعة مدنيين.



وكانت قيادات في الميليشيا رفضت الترحيب بالإعلان الصادر عن التحالف، كما وتجاهلت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة التي طالب فيها أطراف الصراع بالاستمارة لما صدر عن التحالف وإعلان وقف فوري لإطلاق النار، والدخول مباشرة في محادثات الحل السياسي التي يديرها مبعوثه الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث.