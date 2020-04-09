غريفيث يرحب بإعلان التحالف وقف إطلاق النار

المصدر: عدن - البيان

رحب المبعوث الخاص للأمين العام لليمن، مارتن غريفيث، بإعلان قيادة التحالف وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة أسبوعين في اليمن ابتداء من 9 أبريل، لدعم عملية السلام وتجنب المخاطر الخطيرة لانتشار فيروس كورونا المستجد.



وقال غريفيث في بيان تسلمت «البيان» نسخة منه «إنه يجب على الأطراف الاستفادة من هذه الفرصة والوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية بأقصى سرعة وإحراز تقدم نحو سلام شامل ومستدام»، مبيناً أن المبعوث الخاص يتوسط بين الطرفين للتوصل إلى اتفاقات بشأن وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والإجراءات الإنسانية والاقتصادية التي من شأنها أن تضمن تدفق الإغاثة للشعب اليمني، واستئناف العملية السياسية لإنهاء الحرب بشكل شامل.



وعبر عن أمله في أن يوجد إعلان التحالف وقف إطلاق النار بيئة مواتية للطرفين لإبرام هذه الاتفاقات في المستقبل القريب جداً.