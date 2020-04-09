الزرفي يتمسّك بالتكليف

المصدر: (بغداد-وكالات)

صدم المكلف بتشكيل الحكومة العراقية، عدنان الزرفي، معارضيه، بالقول إنه ماضٍ بالتكليف، وأكمل الكابينة الوزارية المرتقبة.

وقال الزرفي في لقاء متلفز، إن «الحكومة مؤقتة لإنجاز العمل، حتى إجراء الانتخابات المبكرة»، مردفاً: «اجتمعنا مع مفوضية الانتخابات، ونحن جادون بدعمها، لتجاوز كل العقبات، وإجراء الانتخابات». وتابع أن «تكليفي جاء بناء على حملة جمع تواقيع نواب من العديد من الكتل السياسية»، مضيفاً: «نحن ماضون بالتكليف الدستوري، وقدمنا المنهاج الحكومي، وأكملنا الكابينة الوزارية، وطلبنا تحديد موعد عقد جلسة منح الثقة».