الشفاء إلى ارتفاع والمنطقة تشدّد الإجراءات

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

أعلنت سلطنة عمان، تماثل 72 حالة للشفاء من فيروس «كورونا»، وتسجيل 48 حالة إصابة جديدة. وقالت وزارة الصحة العمانية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية، إن العدد الكلي للحالات المصابة المسجلة في السلطنة بلغ 419 حالة وحالتي وفاة، مشيرة إلى أنّ 72 إصابة بالفيروس تماثلت للشفاء. وقرّرت سلطنة عمان، حظر الانتقالات من وإلى محافظة مسقط اعتباراً من العاشر من أبريل وحتى 22 منه.

كما أشارت دولة الكويت، أمس، إلى شفاء ست حالات من المصابين بفيروس «كورونا»، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 111 حالة. ونقل عن وزير الصحة د.باسل الصباح قوله، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات، لافتاً إلى أنّه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

في السياق، أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكویتیة، إغلاق سبعة محلات تجارية، لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية المعمول لمواجهة تداعبات انتشار فیروس كورونا. وقالت الوزارة، إن فرقها التفتیشیة رصدت 415 جمعية تعاونية وأسواقاً مركزية ومحلات تجارية وبسطات للخضراوات، للوقوف على مدى التزامها والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات.

ومدّدت مصر حظر الطيران والتجوال الليلي أسبوعين، وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي: «يستمر تطبيق الإجراءات نفسها التي تم اتخاذها لمدة أسبوعين حتى الخميس 23 أبريل، تم التوافق على أنّ موعد تطبيق الحظر يبدأ من الثامنة، لمنح وقت كاف للمواطنين للعودة إلى منازلهم، سيكون هناك زيادات في أعداد الإصابات على مدار الأسابيع الثلاثة المقبلة، هذا متوقع، مصر ما زالت في إطار الحدود الآمنة للسيطرة على المرض». إلى ذلك، أعلن الأردن، ضبط 515 مركبة و1043 شخصاً لمخالفتهم أوامر الحظر والتنقل المفروضة بسبب فيروس «كورونا».