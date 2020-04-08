الكويت تسجل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: وام

أعلنت الكويت اليوم تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 855 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية /كونا/ عن الدكتور عبدالله السند الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية قوله إن هناك حالة مرتبطة بالسفر إلى فرنسا لمواطنة كويتية "من رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة" وهناك 105 حالات مخالطة هي "حالة لمواطن كويتي" و77 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية و9 حالات لمقيمين من الجنسية المصرية و 9 حالات لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية و 5 حالات لمقيمين من الجنسية الباكستانية.

وأضاف أن الحالات المخالطة تضم أيضا "حالة لمقيمة من الجنسية الأردنية" و" حالة لمقيم من الجنسية الفلبينية" و"حالة لمقيم من الجنسية السورية" و" حالة لمقيم من الجنسية النيبالية" و"حالة لمقيم من الجنسية الإيرانية".