«كورونا» ينذر بالجوع في لبنان

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بيروت - أ.ف.بحذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس، من جوع يتهدّد سكان لبنان جراء انتشار فيروس «كورونا» والقيود المتخذة لمكافحته في هذا البلد الذي يشهد أساساً انهياراً اقتصادياً، داعية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتقديم مساعدات إلى الأكثر تضرراً.وذكرت المنظمة في بيان أن «الملايين من سكان لبنان مهددون بالجوع بسبب إجراءات الإغلاق المتصلة بالوباء، ما لم تضع الحكومة على وجه السرعة خطة قوية ومنسَّقة لتقديم المساعدات».وأضافت «تسبب وباء كوفيد-19 في تفاقم أزمة اقتصادية مدمرة كانت موجودة أصلاً، وكشف عن أوجه القصور في نظام الحماية الاجتماعية في لبنان».ومنذ منتصف مارس، اتخذت الحكومة اللبنانية سلسلة إجراءات، بدءاً من إغلاق تام يستثني الأفران ومحلات بيع المواد الغذائية، ومطالبة السكان بالبقاء في منازلهم وإغلاق المنافذ البحرية والجوية والبرية، وصولاً إلى فرض حظر تجوال تام ليلاً.ولتلك الإجراءات تداعيات كبيرة على العمال المياومين والعاملين في المهن الحرة، الذين يعانون أساساً. وبات 45 في المئة من سكان البلاد يعيشون في الفقر. وقالت لينا زيميت، باحثة أولى في الفقر واللامساواة في هيومن رايتس ووتش، «خسر عديدون دخلهم، وقد يعجز أكثر من نصف السكان عن شراء غذائهم وحاجياتهم الأساسية إذا لم تتدخل الحكومة».لجنة طوارئولمواجهة تداعيات الوباء، شكلت الحكومة «لجنة طوارئ اجتماعية». وستطلق وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم «برنامج التكافل الاجتماعي» ضمن هذه الخطة، وهدفه «مساعدة العائلات الأكثر حاجة والمتضررة من جراء الوباء العالمي»، وفق ما أعلن وزير الشؤون الاجتماعية.ووافقت الحكومة نهاية الشهر الماضي على «تقديم مساهمة نقدية بقيمة 400 ألف ليرة لبنانية تدفع للأسر الأكثر حاجة». إلا أن «هيومن رايتس ووتش» اعتبرت أن الحكومة «لم تقدّم تفاصيل وافية»، مضيفة أنه «بعد شهر تقريباً من الإغلاق، سبّب غياب أية استجابة واضحة، وفي الوقت المناسب، ومنسقة من جانب الحكومة إلى جوع العديد من العائلات وعجزها عن تلبية احتياجاتها الأساسية».ويشهد لبنان منذ أشهر تدهوراً اقتصادياً متسارعاً وسط نقص حاد في السيولة وتراجع كبير في الاحتياطات الأجنبية مع انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار في السوق الموازية.وبينما كانت الحكومة التي جرى تشكيلها مطلع العام، تنكبّ على وضع خطة اقتصادية وصفتها بالـ«إنقاذية»، وصل وباء كوفيد-19 إلى لبنان، الذي سجّل رسمياً حتى الآن 548 إصابة بينها 19 وفاة.