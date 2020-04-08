قرقاش: من الواضح أن العالم لم يكن مستعدًا لأزمة "كوفيد 19"

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

ذكر معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنه من السابق لأوانه قراءة العواقب طويلة المدى والعميقة لأزمة "كوفيد-19" العالمية، لكن من الواضح أن العالم لم يكن مستعدًا لها، وسيتوجب تغيير الكثير من الأمور وبطرق جوهرية للغاية- وهناك بالفعل دروس لتعلمها".

وأضاف معاليه في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر: "من الواضح أن أمن الصحة العامة العالمي يتطلب تعاونًا دوليًا كبيرًا وقيادة منسقة- أكثر بكثير مما تم السعي إليه أو فعله سابقاً، كما ويجب أن يكون المجتمع الدولي قادرًا على العمل بحزم وبشكل مشترك في هذا المجال."

وتابع: "إننا نشهد على دروس واضحة حول دور الحكومة وأولويات الحكام. وفي مواجهة أكبر تحدٍ عالمي منذ الحرب العالمية الثانية، تعد القيادة الحكومية والقدرة والفعالية عناصر بالغة الأهمية بغض النظر عن الأيديولوجية ونظام الحكومة.

واختتم قائلا: "بعد انتهاء الوباء، لا يمكن أن تعود منطقتنا إلى الأساليب القديمة لإدارة القضايا، وهنالك ضرورة للتوصل إلى توافق آراء حول آليات بناء الثقة وحل النزاعات الجديدة للحفاظ على السلام والاستقرار. تأتي أزمة "كوفيد-١٩" كدعوة لليقظة ويجب وضع الأمور في نصابها."