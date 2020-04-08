القوات المشتركة تحرر مناطق استراتيجية في البيضاء

المصدر: عدن- البيان

نجحت القوات المشتركة في اليمن، أمس، في تحرير مناطق استراتيجية، في جبهة الملاجم شرقي محافظة البيضاء (وسط اليمن)، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي.

فيما دمرت مقاتلات التحالف معسكراً للميليشيا في مديرية مكيراس التابعة لمحافظة أبين. وقال قائد اللواء 19 العميد الركن علي الكليبي، إن «القوات المشتركة تمكنت من السيطرة الكاملة على عدد من المواقع في مفرق أعشار ووادي فضحة، بجبهة الوهبية».

وأوضح أن القوات حررت سلسلة جبال الشهيد، وجبال اللبان، وسلسلة جبال الغدير ذات الأهمية الاستراتيجية التي تربط بين مفرق أعشار، ووادي فضحة، وأشار إلى أن المواجهات تدور بغطاء جوي مكثف من قبل مقاتلات التحالف العربي، التي قصفت تعزيزات الميليشيا الحوثية قادمة من مديرية السوادية باتجاه جبهة الملاجم، لافتاً إلى أن مدفعية الجيش قصفت مواقع الميليشيا في الجبهة ذاتها.

وقال مصدر عسكري، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن «ثلاثة ألوية عسكرية في الجيش نفذت عملية مهمة في مناطق الملجم، وناح، وقانية في محافظة البيضاء، بمشاركة من مقاتلات التحالف العربي». وأضاف المصدر أن العملية أسفرت عن تقدم القوات المشتركة في المنطقة وسيطرتها على مواقع مهمة منها جبل لبان الاستراتيجي.

وأشار إلى أن القوات المشتركة قامت بنصب الكمائن لمسلحي الحوثي خلال العملية، مما أدى إلى مقتل وجرح العشرات منهم والاستيلاء على عدد من المركبات العسكرية والمدرعات.

وفي موازاة ذلك، ساندت مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات الجوية، حيث نفذت أكثر من 19 غارة استهدفت مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي التي تلقت خسائر كبيرة في الأرواح والآليات، وطبقاً لهذه المصادر فإن مقاتلات التحالف استهدفت أيضاً بسلسلة غارات معسكر المجد في مديرية مكيراس على حدود محافظة أبين. حيث لقي أعداد من عناصر الميليشيا مصرعهم، كما أصيب آخرون في الغارات التي استهدفت المعسكر الذي يعد أهم موقع للميليشيا في هذه المنطقة، ويستخدم كمنطلق لمهاجمة المناطق المتاخمة في محافظة أبين.

أما في محافظة تعز، فخاضت قوات الجيش معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي، وقتلت أكثر من 22 من عناصر الحوثي، وتركزت هذه المواجهات في محيط جبل هان وجبهة الصياحي ومرتفعات موكنة والخلوة وماتع غرب المدينة على مهاجمة ميليشيا الحوثي.