تحذير من نقص الأطقم الطبية في الشرق الأوسط

المصدر: (دبي - البيان)

حذّر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط أحمد المنظري، من نقص الأطقم الطبية.

ولفت إلى أن التمريض يشكل أكثر من نصف الفرق الطبية، داعياً دول الإقليم إلى زيادة تدريب الفرق الطبية، محذراً من وجود نقص في أعداد التمريض.

ونقلت «روسيا اليوم» عنه: «إن فرق التمريض تعمل على مدار اليوم ويخاطرون بحياتهم للقيام بدورهم في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد ويتعرضون للوصم، والتعب والإرهاق نتيجة لساعات العمل».

وأكد مدير قسم تعزيز النظم الصحية والتغطية الصحية الشاملة بمنظمة الصحة العالمية عوض مطرية، أن الشرق الأوسط يحتاج لمليون ممرض وممرضة.