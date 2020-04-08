السعودية: إصابات «كورونا» قد تصل إلى 200 ألف

المصدر: عواصم- البيان، وكالات

تواصل الدول العربية تطوير إجراءات مكافحة فيروس كورونا، مع تسجيل إصابات جديدة في عدد من الدول، إضافة إلى مزيد من حالات التعافي.

وقال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أمس، إن فيروس كورونا قد يصيب في نهاية المطاف ما بين عشرة آلاف و200 ألف شخص في المملكة، داعيا الجمهور إلى التقيد أكثر باتباع توجيهات الدولة فيما يتعلق بعدم الاختلاط والتنقل.

وقال وزير الصحة في خطاب تلفزيوني: نقف اليوم أمام لحظة حاسمة في رفع استشعارنا كمجتمع للمسؤولية، والمساهمة جميعاً بكل عزم وإصرار في إيقاف انتشار هذه الجائحة.وسجلت المملكة العربية السعودية، أمس، 147 حالة إصابة جديدة، ليرتفع العدد إلى 2752، شُفي منهم 551.

وفي الكويت، سجلت حالتا شفاء جديدتين من المصابين بكورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت إلى 105، فيما سلطنة عمان 40 إصابة جديدة، وتماثل 67 حالة للشفاء.

في فلسطين، قال مسؤول صحي إن ست إصابات جديدة سُجلت في الأراضي الفلسطينية واحدة منها لطفل عمره عام انتقلت إليه العدوى من عائلته. وسجّلت وزارة الصحة اللبنانية، 7 إصابات جديدة، ما يرفع حصيلة المصابين إلى 548.

العراق

وفي العراق، حذر المدير العام لدائرة صحة بغداد/‏‏‏‏‏الرصافة في العراق عبد الغني الساعدي من مخاطر كسر حظر التجوال الوقائي وانعكاساته السلبية على تزايد عدد الإصابة بكورونا.

وتم تسجيل 103 حالات إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية في الجزائر، ليرتفع العدد الإجمالي، إلى 1423 حالة، فيما سجلت 21 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 173. وسجلت المملكة المغربية 3 وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 83 حالة.

وسجل السودان حالتي إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 14 حالة.