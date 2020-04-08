مصر تسجل 128 حالة جديدة بكورونا و9 وفيات

المصدر: د ب ا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الثلاثاء، عن تسجيل 128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، لافتة إلى وفاة 9 حالات آخري.

وقال خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 1450 حالة من بينهم 276 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 94 حالة وفاة، بحسب صفحة الوزارة على موقع فيسبوك.