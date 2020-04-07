غريفيث يبحث مع أطراف الشرعية وقف إطلاق النار

المصدر: عدن - البيان



واصل المبعوث الأممي الخاص باليمن مارتن غريفيث لقاءاته عبر الفيديو مع الأطراف اليمنية لمناقشة خطته لوقف إطلاق النار، تمهيداً لاجتماع مرتقب بين ممثلي الشرعية وميليشيا الحوثي للمصادقة على الخطة.



وذكرت مصادر سياسية يمنية لـ «البيان» أن غريفيث ناقش مع الجانب الحكومي ومع المجلس الانتقالي وممثلي الجماعات النسائية، مقترحاته بشأن وقف إطلاق النار، والتي سلمها للشرعية وممثلي الميليشيا، واستمع إلى ملاحظات الأطراف عليها حتى يتمكن من استيعاب تلك الملاحظات قبل إقرارها.



إلى ذلك التقى العميد طارق صالح، قائد المقاومة الوطنية، المبعوث الأممي عبر دائرة تلفزيونية، وبحث معه آلية وقف إطلاق النار الشامل وتوحيد الجهود لمواجهة فيروس «كورونا».



وقال مصدر في إعلام المقاومة لـ«البيان» إن صالح ناقش والمبعوث الأممي خروقات الميليشيا الحوثية، وعرقلة تنفيذ اتفاق استوكهولم بشأن الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة، والموقّع منذ ما يزيد على 15 شهراً، وتعرقل الميليشيا تنفيذه.