55 ألف انتهاك حوثي في الجوف

المصدر: عدن - البيان

أكد مسؤولون يمنيون أن ميليشيا الحوثي ارتكبت 55 ألف انتهاك في حق المدنيين بمحافظة الجوف منذ هجومها على المحافظة في مطلع الشهر الماضي.



وخلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة مأرب ذكر وكيل المحافظة عبدالله الحاشدي أن الانتهاكات تنوعت بين القتل والتهجير واقتحام وتفجير المنازل والتجنيد الإجباري للأطفال والاختطافات والإخفاء القسري وتعطيل المرافق العامة والمرافق الصحية.



من جهته قال عبد الهادي العصار، مدير مكتب وزارة حقوق الإنسان في المحافظة إن المكتب وثق الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ وكذلك ما تبعها من تدمير وتعطيل المؤسسات التعليمية والصحية والخدمية وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية ومعتقلات.



ووفقاً لما قاله العصار فإن ميليشيا الحوثي ارتكبت 11 ألف حالة تهجير في مدينة الحزم والمديريات المجاورة وحرمت 31 ألف طالب من مواصلة تعليمهم بتوقيف 5 آلاف معلم عن التعليم وانقطاع مرتباتهم، ونزوح 7 آلاف أسرة إلى مأرب، وتعثر 126 أسرة في الصحراء أثناء الهروب من القتال وتعرض 219 أخرى للسرقة والنهب أثناء النزوح.