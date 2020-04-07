لجنة البحوث الفقهية بالأزهر: صيام رمضان واجب على كل المسلمين

المصدر: أبوظبي - البيان

خلُصت لجنة البحوث الفقهية بالأزهر في جلستها الطارئة الـ13 إلى أنه لا يوجد دليل علمي - حتى الآن - على وجود ارتباط بين الصوم والإصابة بفيروس كورونا المستجد، وعلى ذلك تبقى أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالصوم على ما هي عليه من وجوب صوم رمضان على المسلمين كافة، إلا من رُخِّص لهم في الإفطار شرعاً من أصحاب الأعذار.

وبحثت اللجنة تداعيات فيروس «كوفيد ـ 19» ومدى تأثيره في صيام شهر رمضان، بحضور كبار الأطباء وجهات التخصص الطبي بفروعه المختلفة، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية وعدد من علماء الشريعة بالأزهر الشريف.