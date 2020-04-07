الكويت تسجل 78 إصابة جديدة بـ" كورونا " و الإجمالي 743 حالة

المصدر: وام

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم عن تسجيل 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة إلى 743 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا " عن وزارة الصحة ان الحالات تضم 69 حالة مخالطة منها 56 حالة لمقيمين من جنسيات مختلفة ..موضحة أن هناك تسع حالات تحت التقصي الوبائي منها حالة واحدة لمواطن كويتي وباقي الحالات لمقيمين من عدة جنسيات.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء حالتين كانتا أصيبتا بمرض فيروس كورونا ليصل مجمل من أعلن عن شفائهم من المرض حتى الآن إلى 105 حالات.