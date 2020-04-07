بلد عربي يحذر: هذا الأسبوع الأكثر خطورة بالإصابة بكورونا

المصدر: بغداد-البيان-وكالات

قال رئيس الفريق مدير عام الإعلام البيئي في وزارة الصحة العراقية أمير علي الحسون في بيان إن هذا الأسبوع يعد الأكثر خطورة ومختلفاً عن جميع المراحل التي مرت بها البلاد خلال الأزمة.



وشدد الفريق الإعلامي لخلية الأزمة العراقية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في بيان نشرته صوت العراق على ضرورة الالتزام بتطبيق الحجر الصحي المنزلي لتفادي الإصابة بالفيروس محذراً من أي تراخ في تطبيق الحجر الصحي.



ومن جهتها قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية الثلاثاء بث النشيد الوطني العراقي في جميع وسائل الإعلام العراقية بوقت واحد في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم في يوم تضامن وطني لمواجهة الفيروس.



تمديد



في الأثناء، كشف وزير الصحة رئيس خلية الأزمة جعفر صادق علاوي عن وجود توجه بتمديد حظر التجوال وإعادة تنظيم دوام الموظفين.



وأشار علاوي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إلى أن حظر التجول سيمدد من 11 من الشهر الحالي إلى 19 منه مع إعادة تنظيم دوام الموظفين في القطاع العام والخاص من خلال تخويل الوزراء باستئناف عمل الموظفين بنسبة 25% من اجل عدم توقف أجهزة الدولة عن العمل.



وسجل العراق أمس 70 إصابة بفيروس كورونا المستجد ليصل مجموع الإصابات إلى 1031 فيما ارتفعت الوفيات إلى 64 حالة بينما تماثل 344 مصاباً للشفاء حتى الآن.



عودة الأمريكيين



ومن جهتها أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد عن تنظيم رحلة جوية للأمريكيين من بغداد إلى الولايات المتحدة.



وقالت السفارة في بيان صحافي الثلاثاء نقلته «إيلاف» إنها أرسلت الآن رسائل عبر البريد الالكتروني للمواطنين المهتمين مع تعليمات حول كيفية حجز التذاكر على رحلة طيران جوية تجارية مغادرة هذا الأسبوع.



الحجر الصحي



إلى ذلك، أعلنت المديرية العامة للصحة بمحافظة (أربيل) في «كردستان العراق» فرض الحجر الصحي على 13 منطقة بنطاق المحافظة، جراء تفشي فيروس «كورونا» المستجد.



وقال المدير العام لصحة أربيل، الدكتور دلوفان حسن - في تصريحات أوردتها الوكالة العراقية الوطنية للأنباء، اليوم الثلاثاء - إن عدد حالات الإصابة بـ«كورونا» في المحافظة بلغ 138 حالة، وأن هناك 22 حالة تم شفاؤها، فيما لا تزال هناك 118 حالة إصابة تخضع للرعاية الطبية، في 4 مستشفيات بمدينة (أربيل).



وأضاف أن عدد المواطنين الذين دخلوا مراكز العزل الصحي بلغ 3095 شخصاً، ولا يزال هناك 679 شخصاً في مراكز العزل الصحي.



وفي سياق متصل، أعلنت صحة النجف تماثل 8 مصابين بفيروس «كورونا» للشفاء، ومغادرتهم المستشفى، بعد التأكد من شفائهم بشكل تام.