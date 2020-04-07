تعافي أصغر مُصاب بـ«كورونا» في عُمان

المصدر: مسقط ـ وكالات

تماثل طفل عمره عام ونصف العام، في سلطنة عمان للشفاء من فيروس كورونا، بعد أن انتقلت إليه العدوى من أحد والديه، وفق ما أعلنت وزارة الصحة العمانية.



وكان الطفل دخل المستشفى بعد معاناته من سرعة في التنفس وكحّة بسيطة، وتم وضعه تحت الملاحظة يومين لعمل الفحوصات والأشعة والعناية الطبية اللازمة.



وقالت وزارة الصحة «إن ما يدعو للفرح أن الطفل بخير وغادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية وهو حالياً في كنف عائلته».



ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.



وسجّلت السلطنة اليوم الثلاثاء، 40 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 371.



وأعلنت وزارة الصحة إن 67 مريضاً تماثلت صحتهم للشفاء.