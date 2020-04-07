الشرعية تسيطر على مرتفعات في البيضاء

المصدر: عدن - البيان

تبتلع صحارى محافظة الجوف اليمنية يومياً عشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، وتدمر مقاتلات التحالف العربي أرتالاً من العربات في واحدة من أكثر المعارك استنزافاً منذ انهيار التهدئة بفعل تصعيد الميليشيا.

وفي واحدة من عمليات مقاتلات التحالف، استهدفت رتلاً عسكرياً كبيراً للميليشيا في صحراء منطقة المتون شرقي مديرية الحزم عاصمة الجوف‬، موقعة مذبحة كبيرة في صفوف الميليشيا، أفراداً وآليات، ومن بين القتلى 3 من القيادات الميدانية هم أبو حامد المراني وحسن محمد أبو خرص ومحمد حميد.

وفي حادثة أخرى وقبل الأولى بساعات، استدرج الجيش والقبائل العشرات من عناصر الميليشيا في الصحراء وحاصروهم، فأجبروا على الاستسلام.

وفي منطقة الخسف شرقي المديرية، تدور معارك عنيفة بين الجيش والميليشيا بإسناد من مقاتلات التحالف التي استهدفت تعزيزات عسكرية ودمرتها.

المعارك المتواصلة منذ أسبوعين، مكنت قوات الجيش من التقدم نحو 20 كلم وصولاً إلى منطقة «لقشع والخسف» شرقي مدينة الحزم واستعادة كمية من الأسلحة و3 عربات.

البيضاء

في محافظة البيضاء، سيطرت قوات الشرعية على مرتفعات جبلية جديدة مع تجدد القتال ضد ميليشيا الحوثي، فيما تصدت القوات المشتركة لهجوم حوثي استهدف مديرية حيس جنوبي الحديدة.

وقال مصدر عسكري في محور بيحان لـ «البيان» إن قوات الجيش بقيادة اللواء مفرح بحيبح قائد المحور، شنت هجوماً خاطفاً على ميليشيا الحوثي وحررت جبل البياض وجبل اللبان في مديرية الملاحم، واقتربت من الطريق الأسفلتي الذي يربط بين محافظة البيضاء والعاصمة صنعاء في منطقة عفار.

وحسب المصدر، فإن قوات الجيش بدأت عملية عسكرية واسعة في مديريتي ناطع والملاجم، وهاجمت مواقع الحوثيين في جبهة قانية الوهبية، في حين قتل عشرة من عناصر الميليشيا، بينهم قيادات ميدانية، في كمين مسلح نفذته المقاومة. وفي محافظة الحديدة أفشلت القوات المشتركة هجوماً لميليشيا الحوثي استهدف مدينة حيس مركز المديرية جنوبي الحديدة، وكبدت الميليشيا خسائر فادحة.

استهداف طفلين

وبعد يوم من مقتل ست نساء باستهداف ميليشيا الحوثي قسم النساء في السجن المركزي بمدينة تعز، لقي طفل مصرعه برصاص قناص حوثي عندما ذهب وشقيقه لإحضار الماء لوالدتهما.

وأبلغ سكان «البيان» أن شقيقين من سكان حي عصفيرة، شمال مدينة تعز،‬ذهبا لإحضار الماء لوالدتهما ووجدا في الطريق شجرة «اللوز الهندي» في طريقهما فصعدا الشجرة لاقتطاف ثمرتها «المحببة للأطفال»، فأطلق قناص حوثي عليهما النار فأردى أحدهما قتيلاً واسمه صابر الصمادي (10 سنوات)، فيما أصيب شقيقه محمد (8 سنوات) بجروح.