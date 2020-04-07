تعزيزات أمريكية من العراق إلى سوريا

المصدر: (الحسكة – عبدالله رجا)

أدخلت القوات الأمريكية قافلة جديدة من الشاحنات، تحمل تعزيزات عسكرية ومواد لوجستية إلى قواعدها في منطقة الجزيرة السورية قادمة من شمال العراق.

ونقلت وكالة «سانا» السورية عن مصادر قولها إن 35 شاحنة دخلت الأراضي السورية قادمة من العراق عبر معبر الوليد بريف اليعربية، أقصى شمال شرقي الحسكة، محملة بمواد لوجستية وعسكرية، اتجهت أغلبيتها إلى القاعدة في مطار خراب الجير في منطقة المالكية.

اشتباكات

في الأثناء، دارت اشتباكات متقطعة، أمس، بين الجيش السوري والقوات الموالية له من جهة، والفصائل العميلة لتركيا من جهة ثانية، أثناء محاولة الجيش استعادة أجزاء من جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى اشتباكات بالأسلحة الخفيفة.

واستهدف الجيش السوري بلدة بداما بريف إدلب لمنع قوات الاحتلال التركي من إقامة نقطة عسكرية جديدة في محيط البلدة، حيث استهدفت بالمدفعية الثقيلة بلدتي آفس والصالحية شمال سراقب بريف إدلب، حيث وصلت أمس، أكثر من 50 شاحنة تركية محملة بكتل إسمنتية إلى الجهة الشرقية لجبل الزاوية وتوقفت الشاحنات في قرية كفرلاتة.