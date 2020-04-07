تحذير من «كورونا» بشأن الأسرى الفلسطينيين

المصدر: (القاهرة - د ب أ)

وجه أحمد أبو الغيط،الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، رسالة مكتوبة إلى روبير مارديني، المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، بشأن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل خطر انتشار وباء «كورونا» المستجد. وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، إن أبو الغيط شدد على خطورة الأوضاع التي يتعرض لها نحو 5 آلاف أسير فلسطيني في ظل تفشي الوباء في إسرائيل.

ولفت أبو الغيط في رسالته إلى الأوضاع الخطيرة التي يتعرض لها الأسرى، ومن بينها غياب الأطباء المتخصصين وكذا الأجهزة الطبية لمساعدة المرضى، فضلاً عن افتقار أماكن الاحتجاز للتهوية الجيدة، والنقص الشديد في مواد التنظيف وغيرها من المواد الضرورية.

وعبر في رسالته عن الأسف لقيام إسرائيل باتخاذ قرارٍ بالإفراج عن بعض السجناء الإسرائيليين الجنائيين، فيما استثنت الأسرى الفلسطينيين.