السعودية حظر شامل للتجول

المصدر: عواصم- البيان، وكالات

شددت دول المنطقة من إجراءاتها لمكافحة وباء كورونا، حيث فرضت السعودية حظر تجول 24 ساعة يسري فوراً حتى إشعار آخر في عدد من المدن تشمل جدة والطائف والقطيف والخبر، فيما تصاعدت الأصوات الداعية إلى ضرورة استعمال الردع واللجوء إلى فرض عقوبات مشددة ضد كل من لا يلتزم بإجراءات الحجز المنزلي في الجزائر في وقت ارتفع فيه عدد المتعافين من فيروس «كورونا» (كوفيد-19) في الكويت والبحرين وسلطنة عمان بشكل متزايد.

وفرضت وزارة الداخلية السعودية منع التجول الكلي على مدار 24 ساعة، في الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف وجدة والطائف والقطيف والخبر.

كما فرضت منع ممارسة العمل في أي أنشطة تجارية باستئثناء بعض المرافق الحيوية من بينها المرافق الصحية والصيدليات ومحال بيع المواد الغذائية.

وأعلنت السماح للسكان بالخروج لقضاء احتياجاتهم الضرورية فقط داخل الحي السكني الذي يقيمون فيه.

إلى ذلك، أعلن وزير الصحة الكويتي، د. باسل حمود الصباح، أمس، شفاء 4 حالات من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين إلى 103 بالبلاد في حين قرر مجلس الوزراء مد فترة حظر التجول ساعتين إضافيتين وأيضا عزل منقطتي جليب الشيوخ والمهبولة كليا كما قرر أيضا تمديد تعطيل جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة احترازيا لمدة أسبوعين إضافيين إلى 26 أبريل الجاري.

بدورها، أعلنت الصحة البحرينية، أمس، تعافي 20 حالة إضافية من الفيروس، بينما أعلنت سلطنة عمان، أن 61 حالة تماثلت للشفاء.

توسيع الحظر

وفي الجزائر، تصاعدت أصوات تدعو السلطات إلى ضرورة استعمال الردع، واللجوء إلى «القوة» ضد كل من لم يلتزم بإجراءات الحجز المنزلي.

ورغم رفع ساعات حظر التجوال وتوسيعه إلى عدة ولايات (محافظات)، غير أن القلق لدى الجزائريين، الذي تعكسه صفحات التواصل الاجتماعي، يكشف أن السلطات مطالبة بالانتقال إلى مرحلة أخرى من تشديد الإجراءات والردع، بالنظر إلى دخول البلد في المنعرج الحاسم، الذي يمنع فيه أي تهاون، للحيلولة دون العودة إلى نقطة البداية.

أما في المغرب، فأعلنت وزارة الصحة، تسجيل 92 حالة إصابة جديدة، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين بلغ 76 حالة. وأعلنت السلطات المحلية لمدينة الدار البيضاء، عن إنشاء مستشفى ميداني مؤقت.

مناطق موبوءة

أما في فلسطين المحتلة، أعلنت الحكومة الفلسطينية، ثلاث قرى في الضفة الغربية، مناطق موبوءة بالفيروس.

وقال مدير الرعاية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، إن قرى قطنة وبدو المجاورتين للقدس وبيتونيا في غرب رام الله، باتت مناطق موبوءة بالفيروس «كورونا»، ويجب على سكانها عدم الخروج إلى الشوارع.

وفي غزة، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، تمديد إيقاف صلاة الجماعة والجمعة في المساجد لمدة أسبوعين إضافيين، اعتباراً من يوم أمس.