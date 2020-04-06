اشتباكات بين الجيش السوري وفصائل موالية لتركيا

المصدر: الحسكة – عبد الله رجا

اندلعت اشتباكات متقطعة اليوم الاثنين، بين الجيش السوري والفصائل العميلة لتركيا، أثناء محاولة الجيش استعادة أجزاء من جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي. وتدخّل الجيش لمنع قوات الاحتلال التركي من إقامة نقطة عسكرية جديدة في محيط بلدة بداما بريف إدلب، واستهدف بالمدفعية الثقيلة بلدتي آفس والصالحية شمال سراقب بريف إدلب.



في الأثناء، أدخلت القوات الأمريكية قافلة جديدة من الشاحنات، تحمل تعزيزات عسكرية ومواد لوجستية، إلى قواعدها في منطقة الجزيرة السورية، قادمة من العراق. ونقلت وكالة «سانا» السورية للأنباء، عن مصادر أهلية، قولها إن 35 شاحنة دخلت الأراضي السورية قادمة من العراق، عبر معبر الوليد بريف اليعربية أقصى شمال شرقي الحسكة، محملة بمواد لوجستية وعسكرية، اتجهت أغلبيتها إلى القاعدة في مطار خراب الجير في منطقة المالكية.



وأشارت المصادر إلى أن القوات الأمريكية تعزز وجودها في مطار خراب الجير العسكري، وغيره من المناطق التي تحتلها، عبر قوافل تدخلها بشكل دوري، محملة بمواد لوجستية ومعدات عسكرية.