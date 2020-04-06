جنود إسرائليون يبصقون على منازل ومركبات الفلسطينيين

المصدر: دبي - البيان

ألقى جنود الاحتلال اليوم الاثنين، قاذورات وبصقوا على أبواب المركبات والمنازل في بلدة بيت أمر شمالي الخليل. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» عن الناشط الإعلامي في بيت امر محمد عوض قوله إن قوات كبيرة راجلة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت منطقة صافا القريبة من تجمع مستوطنات «غوش عصيون» شمالي الخليل، وألقى الجنود شارات ضوئية ملوثة بمادة لم يعرف طبيعتها وقاذورات وحقناً وقفازات مستعملة بين منازل المواطنين الفلسطينيين، كما بصقوا على أبواب المركبات والمنازل وشتموا المواطنين الفلسطينيين بعبارات عنصرية.



كما قام جنود الاحتلال بفعل مشابه بمحيط منزل الأسيرة المحررة فداء الخليل في البلدة، بصقوا وشتموا الفلسطينيين في المنطقة، وبعد مغادرتهم قام متطوعو لجنة طوارئ بيت أمر بتعقيم المنطقتين بالكامل وإتلاف وحرق جميع المواد التي ألقاها الجنود.