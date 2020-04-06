اجتماع افتراضي لـ«التعاون الإسلامي» الخميس

المصدر: (الرياض - د.ب.أ)

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي أمس أنها ستعقد اجتماعاً افتراضياً طارئاً على المستوى الوزاري للجنة التوجيهية المعنية بالصحة الخميس المقبل عبر تقنية الفيديو.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د. يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان صحفي، نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس» إن الاجتماع الطارئ يأتي في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تواجهها الدول الأعضاء جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة سيناقشون جهود الدول الأعضاء والتحديات المستمرة التي تواجهها في مكافحتها لهذا الوباء.

وأضاف إن الاجتماع يهدف إلى تبادل المعرفة والمعلومات الموجودة بشأن تفشي الفيروس والتشاور بشأن هذه الجائحة ووضع استراتيجيات احتواء لوقف انتشارها في الدول الأعضاء.