7264 متعافياً في المنطقة خلال أسبوع

المصدر: (القاهرة - محمد خالد)

أظهرت بيانات المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، عن ارتفاع معدلات التعافي من فيروس كورونا (كوفيد- 19) في الدول الـ 22 التي يغطيها المكتب، وذلك بواقع يصل إلى نحو ألف حالة شفاء يومياً خلال الأسبوع الماضي، في مقابل زيادة يومية بنحو 132 حالة في عدد الوفيات موزعة على تلك الدول خلال الأسبوع.

وبمقارنة وتحليل بيانات وإحصاءات المكتب -التي يستقيها من البيانات الواردة من وزارات الصحة بالدول الـ 22 وغالبيتها دول عربية وإسلامية- فإن عدد المتعافين من الفيروس في الأسبوع الماضي (وفق الإحصاءات الصادرة عن المكتب خلال الأسبوع الماضي، بداية من بيان 28 مارس الماضي وحتى بيان 3 أبريل الجاري) بلغ 7264 متعافياً (أي بواقع أكثر من 1037 حالة يومياً في 22 دولة).

يشار إلى أن إقليم شرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية يضم 22 دولة، وهي: دول الخليج، الأردن، أفغانستان، باكستان، تونس، إيران، سوريا، اليمن، جيبوتي، السودان، الصومال، العراق، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب. وكان إجمالي عدد المتعافين من الفيروس مطلع الأسبوع الماضي يصل إلى 12468 متعافياً، فيما بلغ بنهاية الأسبوع 19732 متعافياً. وذلك في مقابل زيادة بواقع 927 حالة وفاة في 22 دولة على مدار الأسبوع (نحو 132 حالة يومياً)، ذلك أن إجمالي عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد مطلع الأسبوع بلغ 2653 حالة وفاة، فيما بلغ بنهاية الأسبوع 3580 حالة.

وتؤكد تلك البيانات ارتفاع معدلات التعافي مقارنة بمعدلات الوفاة بفيروس كورونا في تلك الدول المذكورة. في الوقت الذي تزايدت فيه أيضاً معدلات الإصابة على مدار الأسبوع بشكل لافت. وتظهر البيانات زيادة مضطردة في نسب الإصابات المؤكدة بواقع 22951 إصابة جديدة خلال الأسبوع (نحو 3278 إصابة موزعة على 22 دولة).

وكان إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في الدول المذكورة مطلع الأسبوع 42415 حالة، وبلغ بنهاية الأسبوع 65366. ويُصدر المكتب تحديثاً يومياً بعدد حالات الإصابة المؤكدة وكذا الوفيات وحالات التعافي في الـ22 دولة المذكورة، بالاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارات الصحة في تلك الدول.