تعافٍ في الدول العربية وإصابات ووفيات قليلة

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

شهد عدد من الدول العربية، حالات إصابة جديدة، وحالات وفاة محدودة، جراء فيروس كورونا، بموازاة تعافي العديد من الحالات. فيما قالت مصادر طبية، إن رئيس حزب تحالف القوى الوطنية الليبي، محمود جبريل، توفي في القاهرة أمس.

وسجلت سلطنة عمان، أمس، 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وقالت وزارة الصحة العمانية في بيان، أن 61 حالة تماثلت للشفاء.

وسجلت في الكويت 77 حالة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 556. وأعلن وزير الصحة باسل حمود الصباح، أنه تم شفاء 6 من المصابين، ليصل عدد المتعافين في الكويت إلى 99، في حين أعلنت البحرين عن تعافي 4 حالات، ليرتفع إجمالي التعافي إلى 427.

وفي المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الخارجية لعموم المواطنين والمواطنات الموجودين في الخارج عن إطلاق الخدمة الإلكترونية لعودة السعوديين الراغبين في العودة.

وقال لبنان إنه سيشدد إجراءات العزل العام بشكل أكبر، لاحتواء انتقال الفيروس، وذلك بفرض قيود على حركة السيارات والشاحنات والدراجات النارية.

وسجلت سوريا 3 إصابات جديدة، ليرتفع العدد إلى 19 إصابة، شُفي منهم حالتان وتوفيت حالتان.

تضامن

في الجزائر، أكد عبد العزيز جراد رئيس الوزراء، أن البلاد ستتخلص من «كورونا»، طال الزمن أو قصر، مشيداً بالهبة التضامنية لمختلف شرائح المجتمع.

وفي ليبيا، قالت مصادر طبية، إن رئيس حزب تحالف القوى الوطنية الليبي، محمود جبريل، توفي في أحد مستشفيات القاهرة. ونقل عن المصادر قولها، إن جبريل توفي عن عمر يناهز 68 عاماً، بعد أيام من إصابته بـ «كورونا».

7

وسجلت في المغرب سبع وفيات جديدة، و3 حالات شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 69 حالة. في الأثناء، قالت مصادر رسمية، إن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أصدر عفواً عن 5654 معتقلاً.

توجيه

إلى ذلك، كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن توجيه رئاسي بإحالة أي مخالفة بناء للنيابة العسكرية، وفقاً لقانون الطوارئ. وحذّر مدبولي من استغلال الظرف الراهن وتعامل الدولة مع تداعيات وباء كورونا في التربح عبر البناء العشوائي.

وشدد مدبولي، خلال اجتماع مصغر لوزيري التنمية المحلية والداخلية وبعض القيادات الأمنية، على التعامل الحاسم مع مخالفات البناء وإزالتها على الفور.