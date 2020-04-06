«قناة السويس» تخصّص 10 ملايين جنيه لمواجهة كورونا

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلنت هيئة قناة السويس في مصر، التبرع بـ10 ملايين جنيه، للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا. وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن نصف المبلغ سيخصص لحساب مواجهة الكوارث والأزمات في صندوق تحيا مصر، فيما سيخصص النصف الآخر لدعم الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة كورونا، بمحافظة بورسعيد.

وشدد ربيع على أهمية تكثيف الجهود على مستوى المؤسسات والأفراد لمساندة جهود الدولة في مكافحة كورونا، مؤكداً حرص الهيئة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة، وتلبية متطلبات أهالي مدن القناة بتقديم حزمة من الخدمات، وخلق آليات خدمية جديدة.

وأشار إلى أن ذلك سيتم بالتنسيق والتعاون المشترك مع الجهات والقيادات التنفيذية بمحافظات القناة. إلى ذلك، يتواصل عمل قوافل الخير في مدن القناة الثلاث لتوزيع الاحتياجات على ألف أسرة، من الأسر الأكثر احتياجا، وعدد من الجمعيات الخيرية ودور الأيتام، فضلاً عن العمالة اليومية من المتضررين.