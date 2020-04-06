اللجنة العليا للأخوة الإنسانية: يقظة الضمير الإنساني هي الحصن الأخير الذي سيجنب البشرية الويلات

المصدر: وام

أشادت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية باحتفال العالم للمرة الأولى باليوم الدولي للضمير تحت شعار "تعزيز ثقافة السلام مع الحب والضمير"، استجابة لمقترح قدمته مملكة البحرين؛ بهدف تعبئة جهود المجتمع الدولي لتعزيز التسامح والاندماج والتفاهم من أجل بناء عالم يقوم على السلام والتضامن.

وقالت اللجنة العليا في بيان لها أنه في ظل الأزمة التي يعيشها العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وإصابته لأكثر من مليون و200 ألف شخص، ووفاة أكثر من 60 ألفا، ولا زالت أعداد الضحايا في ازدياد مستمر ومتسارع، مع عدم اكتشاف علاج يمكننا من القضاء على هذا المرض.. فإن يقظة الضمير الإنساني تبقى هي الحصن الأخير الذي سيجنب البشرية ويلات هذا الوباء.

وأكدت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية أن العالم اليوم وهو ينتظر حلا جذريا لهذه الجائحة، فإنه يحتاج إلى المزيد من التعاون والتكاتف والتضامن بين كل أفراد الأسرة الإنسانية، ويحتاج إلى نبذ كل أشكال الخلاف والتمييز والإقصاء، ويحتاج أيضا إلى إنهاء الصراعات، التي تساعد الفيروس على المزيد من التمدد وحصد الأرواح، ويحتاج العالم كذلك إلى التوقف عن تغليب منطق الربح والتجارة على منطق الإنسانية والرحمة.

ووجهت اللجنة شكرها لكل الضمائر الحية التي تساعد الإنسانية في محنتها التي تعيشها، متمنية للعالم أجمع أن يتخلص قريبا من هذا الوباء، وأن يشفي الله جميع المصابين وأن يرحم كل من فارقناهم نتيجة هذا المرض.