الزرفي يقدّم تشكيلته الوزارية هذا الأسبوع

المصدر: بغداد- البيان

بعد تقديم رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي برنامجه للبرلمان العراقي، رجح نائب في البرلمان العراقي أن يقدم الزرفي تشكيلته الحكومية المكوّنة من 24 حقيبة وزارية إلى البرلمان العراقي نهاية الأسبوع الحالي ضمن المهلة الدستورية.

وقال النائب فالح الزيادي، إن هذا يتوقف على حضور النواب إلى مبنى البرلمان، خاصة أن عدداً من النواب يتواجدون الآن في محافظاتهم. وأضاف أن رئيس الوزراء المكلف بحاجة إلى 167 صوتاً من إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 329 نائباً لتمرير حكومته الوزارية، حيث تم اختيار الوزراء وفق آلية التوازن المكوناتي، وليس المحاصصة، ووفق معايير وضعها رئيس الوزراء المكلف لتحقيق النجاح في المرحلة المقبلة.

وكشف الزيادي عن أن هناك نحو 200 نائب في البرلمان يدعمون حالياً رئيس الوزراء المكلف، ورغم أن هناك بعض الكتل تعارض تكليف الزرفي إلا أن حكومته ستحظى بقبول مريح. وقال، إن «التشكيلة الوزارية المقبلة هي كابينة الفرصة الأخيرة لإنقاذ العراق مما هو فيه. ورغم أن عمر الحكومة قصير إلا أن أمامها تحديات كبيرة أبرزها تفشي فيروس «كورونا» وتدني أسعار النفط في السوق العالمية، فضلاً عن التزامها بإجراء الانتخابات المبكرة وحصر السلاح بيد الدولة.