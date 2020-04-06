تدمير مركز قيادة الحوثيين غربي حجة

المصدر: عدن - البيان

اعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن المليشيا الحوثية الإرهابية قامت أمس بإطلاق صاروخ بالستي من محافظة (صنعاء) سقط بمنطقة زراعية ذات كثافة سكانية، بينما دمرت مقاتلات التحالف، مركز قيادة ميليشيا الحوثي في مديرية حرض بمحافظة حجة.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن الصاروخ البالستي قد سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في مديرية (الصفراء) بمحافظة (صعدة) بمنطقة زراعية ذات كثافة سكانية وأعيان مدنية بالقرب من قرية (عكوان) بعد أن قطع مسافة (200) كلم.

وأشار إلى الاستمرار المتعمد من الميليشيا الحوثية الإرهابية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية، وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وذكرت مصادر عسكرية أن مقاتلات التحالف دمرت مركز قيادة واتصال للحوثيين في مديرية حرض التابعة لمحافظة حجة، فيما استهدفت بغارات أخرى، تجمعات لعناصر الميليشيا غرب مدينة حرض، حيث قتل وأصيب عشرات الحوثيين، ودمرت آليات عسكرية.

مواجهات

وفي محافظة الجوف، ذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش في جبهة البرش شرقي حزم ⁧‫الجوف،‬⁩ نصبت كميناً لسرية كاملة من الميليشيا، وأسرتهم جميعاً مع عتادهم، وأن معارك عنيفة اندلعت في صحاري الخسف والبرش شرقي الحزم، بين قوات الجيش، مسنودة برجال القبائل وميليشيا الحوثي.

وعلى صعيد منفصل، كشفت مصادر عسكرية عن مقتل الشخص الذي اغتال الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في مواجهات الساحل الغربي، وقالت إنه كان يتولى قيادة القوات الخاصة لميليشيا الحوثي.

وذكرت هذه المصادر أن العميد حسن عبد الله الجرادي قائد القوات الخاصة في صنعاء هو من أطلق النار على الرئيس اليمني السابق، وأنه لقي مصرعه في مديرية التحيتا.