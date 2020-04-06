الجيش الليبي يشن غارات في زوارة

المصدر: طرابلس- البيان

شن سلاح الجو الليبي، غارات عنيفة على غرفة السيطرة على الطائرات التركية المسيرة بمدينة زوارة، المتاخمة للحدود مع تونس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية، إن قوات الجيش الوطني، استهدفت في الساعات الأولى من صباح أمس، عدة مواقع لقوات الوفاق في مدينة زوارة غرب العاصمة طرابلس. وذكر المركز في بيان مقتضب، أن عدداً من الضربات وجهتها قوات الجيش الوطني لمواقع في مدينة زوارة، توجد بها مخازن أسلحة وذخيرة، تابعة للمرتزقة الأتراك. وعلمت «البيان» أن الطيران الحربي الليبي استهدف منصة إطلاق الطائرات التركية المسيرة بزوارة، بعد أن كانت إحداها قصفت بوابة الزرير التابعة للجيش.