الأردن يعلن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الأحد، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد وزير الصحة الأردني، سعد جابر، خلال إيجاز صحفي في مركز إدارة الأزمات، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 345 بعد تسجيل 22 حالة جديدة.

وأضاف جابر أنه تم تسجيل 36 حالة شفاء جديدة، بينها 29 من مستشفى الملك المؤسس، و7 حالات من مستشفى الأمير حمزة، دون رصد أي وفيات جديدة بالمرض.

وأفاد وزير الصحة بأن الحكومة ستبدأ بفحوصات عشوائية بمحافظات الجنوب لغايات التقصي العام.

من جانبه، ذكر وزير الإعلام، أمجد العضايلة، أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، دعا إلى إيجاد حلول إبداعية للخروج من الأزمة.

وأضاف أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن استئناف عمل دوام المؤسسات الرسمية والخاصة من غير المستثناة سابقا ولا يزال الأمر على طاولة البحث، بما في ذلك الجامعات والمدارس.

وأشار إلى أن الحكومة الأردنية اتخذت 216 قرارا وإجراء منذ بداية الأزمة، مبينا: "سلامة المواطنين خط أحمر ولن نتسرع في اتخاذ أي قرارات".

وتابع وزير الإعلام الأردني أن قرار إغلاق معابر المملكة البرية والجوية والبحرية مستمر حتى إشعار آخر.