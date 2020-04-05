فيديو .. شفاء أصغر مصاب بفيروس كورونا في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

تعافى اليوم الأحد أصغر مصاب بفيروس كورونا في السعودية، وهو طفل يبلغ من العمر عدة أيام، كان قد تم تسجيل إصابته عبر وزارة الصحة بالمملكة يوم الاثنين الماضي.

وتم تسليم الطفل إلى ذويه بواسطة فريق طبي بسيارة إسعاف مجهزة ومخصصة، مع التوصيات باستمرار العزل المنزلي لاستكمال المدة المحددة حسب سياسة مكافحة العدوى والطب الوقائي.