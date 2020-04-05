وفاة رئيس وزراء ليبيا الأسبق بعد إصابته بفيروس كورونا

المصدر: وكالات

أعلنت مصادر طبية مصرية، الأحد، عن وفاة رئيس وزراء ليبيا الأسبق محمود جبريل في القاهرة، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المصادر إن جبريل (68 عاما) توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا بعد تدهور حالته الصحية، حيث كان يرقد في أحد مستشفيات القاهرة منذ 27 مارس الماضي.

وكان جبريل، رئيس تحالف القوى الوطنية الليبي، يعاني مشكلات في القلب، وهو ما تسبب في تدهور حالته الصحية بعد إصابته بالفيروس.

وأعلن التحالف في 26 من مارس الماضي، إصابة جبريل بفيروس كورونا، بعد خضوعه لفحص طبي.

تجدر الإشارة إلى أن جبريل تولى منصب رئيس الوزراء في المجلس الانتقالي الليبي، الذي تأسس عقب الاحتجاجات التي أطاحت الزعيم الراحل معمر القذافي، وذلك منذ 5 مارس وحتى 23 أكتوبر 2011.