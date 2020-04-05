الأزهر: «اليوم الدولي للضمير» جرس إنذار لإنهاء الحروب والصراعات

المصدر: أبوظبي - البيان

أشاد الأزهر الشريف بتخصيص اليوم الدولي للضمير، الذي يحتفل العالم بذكراه الأولى اليوم الأحد، داعياً إلى أن تكون هذه المناسبة بمنزلة جرس إنذار يدق كل عام ليخاطب الإنسانية والمجتمع الدولي بإعادة الحقوق لأهلها، وإنقاذ الشعوب والدول من الحروب والصراعات، ووقف نزيف الدماء، وترسيخ معاني التكاتف والتعاون والأخوة الإنسانية بين الشعوب.

كانت مبادرة اليوم الدولي للضمير أُطلقت في شهر أبريل الماضي استجابةً للدعوة الكريمة التي أعلنها الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين، واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في دورتها الثالثة والسبعين، بهدف تشجيع المجتمع الدولي على حل النزاعات بطريقة سلمية.