الجيش الليبي يسقط 4 طائرات مسيرة في مصراتة وطرابلس

المصدر: طرابلس -البيان

شن سلاح الجو الليبي غارات عنيفة على غرفة السيطرة على الطائرات التركية المسيرة بمدينة زوارة، المتاخمة للحدود مع تونس، وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية أن قوات الجيش الوطني استهدفت في الساعات الأولى من صباح امس الأحد عدة مواقع لقوات الوفاق في مدينة زوارة غرب العاصمة طرابلس.

وذكر المركز في بيان مقتضب أن عدداً من الضربات وجهتها قوات الجيش الوطني لمواقع في مدينة زوارة، توجد بها مخازن أسلحة وذخيرة تابعة للمرتزقة الأتراك وعلمت «البيان» أن الطيران الحربي الليبي استهدف منصة إطلاق الطائرات التركية المسيرة بزوارة، بعد أن كانت إحداها قصفت بوابة الزرير التابعة للجيش، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 4 آخرين.

وقال شهود عيان لـ«البيان» إن سلاح الجو الليبي شن ليل السبت الأحد ست غارات متتالية على زوارة، وكبد ميليشيات المدينة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، مشيرين إلى أن المرتزقة الأتراك عمدوا إلى قطع الكهرباء عن المدينة، خشية أن تكون القوات البرية التي تحاصر المدينة أطلقت عملية اقتحامها.

كما استعمل الجيش الليبي قاذفات المدفعية لضرب مواقع الميليشيات التي تسيطر على مدينة زوارة، رداً على الاستفزازات المتواصلة من مرتزقة النظام التركي ويسيطر الجيش الليبي على الجهات الغربية والجنوبية والشرقية لمدينة زوارة الأمازيغية الساحلية منذ 28 مارس الماضي، ودخل في مفاوضات مع أعيانها لدخولها سلمياً، لكن ميليشيات المدينة رفضت ذلك، والخميس الماضي اقتربت بارجة حربية تركية من ساحل زوارة، وأطلقت صاروخين سقطا في مواقع خالية من السكان قريبة من مدينة العجيلات.

وعلمت «البيان» أن القيادة العامة للجيش الوطني أعطت مهلة أسبوعاً لميليشيات زوارة التخلي عن مواقعها وتسليم أسلحتها، قبل اقتحامها، والاتجاه للسيطرة على معبر راس جدير الحدودي مع تونس الخاضع لنفوذ الجماعات المسلحة التابعة للمدينة.

وقالت الكتيبة 134 لحماية قاعدة الوطية الجوية، إن طيراناً تركياً مسيّراً تابع لقوات الوفاق استهدف في الساعات الأولى من صباح امس الأحد، إحدى بوابات قاعدة الوطية التابعة للجيش الوطني، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى جراء القصف.

وبحسب الكتيبة فإن القصف استهدف «بوابة الزرير» التي تبعد عن قاعدة الوطية حوالى 20 كيلو متراً، ما أدى لمقتل جندي وإصابة 4 آخرين.

وكان الجيش الوطني. أسقط ليل السبت الأحد ثلاث مسيرات تركية في منطقة الوشكة، جنوب شرق مصراتة، وطائرة رابعة في محور عين زارة

وفي الأثناء، أعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن ارتفاع عدد قتلى مرتزقة أردوغان من المتمردين السوريين في طرابلس إلى نحو 165 وسط استياء متصاعد لدى المقاتلين ورغبتهم بالعودة لبلادهم.