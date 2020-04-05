أمريكا تسلّم قاعدة الحبانية للقوات العراقية

المصدر: دبي - البيان

أفادت مصادر عسكرية عراقية بأن القوات الأمريكية سلمت أمس، قاعدة الحبانية العسكرية إلى القوات الأمنية العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المصادر قولها إن المستشارين العسكريين للتحالف الدولي غادروا القاعدة في إطار برنامج لتسليم القواعد العسكرية إلى القوات العراقية. وسبق للقوات الأمريكية وقوات التحالف أن قامت بتسليم قواعد لها في القائم والقيارة ونينوى و«كي وان» في كركوك للقوات العراقية الشهر الماضي.

تسلمت القوات العراقية، أمس، الجناح الخاص بالتحالف الدولي في قاعدة الحبانية بمحافظة الأنبار، وفق وكالة الأنباء العراقية «واع».

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، تسلم «سكرتير القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد العسكري وقيادة العمليات المشتركة وعدد من القادة العسكريين الجناح الخاص بالتحالف الدولي في قاعدة الحبانية». ونقلت قناة العربية عن قيادة العمليات المشتركة تأكيداً في بيان أنه «بناء على نتائج الحوارات المثمرة بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي، جرى إعادة الموقع الذي كانت تشغله بعثة التحالف الدولي داخل قاعدة الحبانية في محافظة الأنبار إلى القوات العراقية، بعد انسحاب التحالف الدولي منه وفق التزامه بإعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد والمعسكرات العسكرية العراقية».

وكان المتحدث العسكري باسم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، مايلز كاغينز، أعلن على «تويتر»، مغادرة التحالف قاعدة التقدم الجوية (الحبانية) بعد أشهر من التخطيط.