مصر تسجل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم "السبت"، عن تسجيل 85 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، و5 حالات وفاة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن المصابين الجدد جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ولفتت الوزارة إلى أن حالات الوفاة الخمس من المصريين. دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل عنهم، بحسب وسائل العالم مصرية.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.

وأوضح مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالات، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.

وبذلك يصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 71 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.