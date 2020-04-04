القوات الأمريكية تسلّم قاعدة الحبانية للقوات العراقية

المصدر: دبي - البيان

سلّمت القوات الأمريكية، اليوم، قاعدة الحبانية العسكرية، إلى القوات الأمنية العراقية. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن المصادر، قولها إن المستشارين العسكريين للتحالف الدولي، غادروا القاعدة، في إطار برنامج لتسليم القواعد العسكرية إلى القوات العراقية.



وسبق للقوات الأمريكية وقوات التحالف، أن قامت بتسليم قواعد لها في القائم والقيارة ونينوى و«كي وان»، في كركوك، للقوات العراقية، الشهر الماضي.



وبحسب وكالة الأنباء العراقية «واع»، تسلم «سكرتير القائد العام للقوات المسلحة، الفريق الركن محمد العسكري، وقيادة العمليات المشتركة، وعدد من القادة العسكريين، الجناح الخاص بالتحالف الدولي في قاعدة الحبانية».

ونقلت قناة العربية عن قيادة العمليات المشتركة، تأكيده أنه «بناء على نتائج الحوارات المثمرة بين الحكومة العراقية والتحالف الدولي، جرى إعادة الموقع الذي كانت تشغله بعثة التحالف الدولي داخل قاعدة الحبانية في محافظة الأنبار إلى القوات العراقية، بعد انسحاب التحالف الدولي منه، وفق التزامه بإعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد والمعسكرات العسكرية العراقية».