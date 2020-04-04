السعودية تمدد هوية الإقامة بدون مقابل

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية في تمديد "هوية مقيم" آلياً للوافدين الموجودين داخل أو خارج المملكة العاملين في القطاع الخاص للمهن التجارية والصناعية المنتهية إقاماتهم من تاريخ 23 مارس حتى 30 مايو لمدة ثلاثة أشهر إضافية دون مقابل مالي، تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشرفيين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود التعامل مع آثار وتبعات وباء كورونا، وبما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين.

ويشمل هذا الإعفاء من المقابل المالي الوافدين العاملين القطاع الخاص للمهن التجارية والصناعية ممن انتهت إقامتهم من 18 مارس الماضي وحتى 30 من يونيو المقبل، وسيجري التمديد لثلاثة أشهر.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن تمديد "هوية مقيم" تم آلياً دون مراجعة مقرات الجوازات، وبلا رسوم حيث ترسل رسائل نصية لكافة المستفيدين، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة المالية.

واشارت إلى أن العمل جارٍ لتمديد فترة صلاحية استخدام تأشيرات الخروج والعودة التي تنتهي فترة صلاحيتها من تاريخ 25 فبراير حتى 24 مايو ولمدة ثلاثة أشهر إضافية.

ويشمل القرار المقيمين من المهن التجارية الموجودين داخل المملكة التي لم تستغل تأشيراتهم خلال مدة تعليق الدخول والخروج من وإلى المملكة عبر المنافذ، وأوضحت السلطات التمديد سيتم آلياً من النظام دون مراجعة مقرات الجوازات.