الكويت تسجل 62 إصابة جديدة بكورونا وأول حالة وفاة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند الیوم السبت تسجیل 62 حالة إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19 ) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة إلى 479 حالة.

وقال السند إنه تم تسجیل حالة وفاة واحدة لمقیم من الجنسیة الھندیة یبلغ من العمر 46 عاما أصیب بمرض فیروس كورونا المستجد وكان یتلقى العلاج في العنایة المركزة لعدة أیام حیث تم توفیر الرعایة الطبیة اللازمة له منذ دخوله للمستشفى متقدمین لذویه بخالص العزاء والمواساة، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية كونا.