الزرفي يسلّم اليوم المنهاج الحكومي

المصدر: (بغداد - البيان)

كشف مصدر برلماني عراقي أمس أنه سيتم تسليم المنهاج الحكومي للبرلمان وطلب جلسة رسمية الأسبوع المقبل.

وقال المصدر إن «رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي سيقوم بتسليم المنهاج الحكومي اليوم السبت، إلى مجلس النواب».

وأضاف أن «الزرفي سيطلب تحديد جلسة رسمية خلال الأسبوع القادم للتصويت على الكابينة الحكومية». في الأثناء، دعا عضو مجلس النواب علي البديري، رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي إلى الإسراع بتقديم كابينته الوزارية إلى مجلس النواب وتحديد موعد عاجل للتصويت عليها وترك الخيار لأعضاء البرلمان.

وقال البديري إنه «وكما يبدو فإن بعض الأطراف السياسية، تعيش في كوكب آخر وما زالت تسعى خلف مصالحها».