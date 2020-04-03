العبث الحوثي يطال المخطوطات التراثية

المصدر: عدن - البيان

حذرت وزارة الثقافة اليمنية، من مساعٍ لميليشيا الحوثي للعبث بمحتويات دار المخطوطات والمخطوطات في الجامع الكبير بمدينة صنعاء.



وجاء في بيان للوزارة، «أنها تتابع بقلق كبير ممارسات الحوثي في دار المخطوطات ومخطوطات الجامع الكبير بصنعاء منذ استيلائها على الدار من قبل الوكيل المعين من قبلها، والذي يمارس الترهيب على الموظفين ومنعهم من دخول مكاتبهم وممارسة أعمالهم».



ونبهت وزارة الثقافة من أن تلك الممارسات العبثية للميليشيا في مخطوطات مهمة تجلت واضحة أخيراً من خلال تمكينها عدة جهات وبشكل غير رسمي أو قانوني من العبث بمرافق ومحفوظات الدار مثل وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم ومؤسسة الشعب التي تقوم بإرسال فرق إلى دار المخطوطات بأهداف غير معلومة وغير واضحة، يجعل هذه الممارسات غير القانونية تنم عن سوء نية واضحة للعبث بمحتويات دار المخطوطات، خاصة أن أغلب موظفي الدار ممنوعون من دخول الدار وممارسة أعمالهم.



وحمّلت وزارة الثقافة الميليشيا مسؤولية فقدان أو تلف محفوظات كل من دار المخطوطات ومخطوطات الجامع الكبير بصنعاء.



وناشدت المنظمات الدولية المعنية أن تقوم بدورها في الحفاظ على الموروث الثقافي اليمني وعلى رأسهم منظمة اليونسكو المعنية بشكل مباشر بالتراث الثقافي للدول في حال النزاع المسلح واليمن وقّعت على جميع تلك الاتفاقيات. داعيةً إياها إلى الإشراف والضغط على الجهات المسؤولة للحفاظ على سلامة المخطوطات، باعتبارها إرثاً وطنياً وإنسانياً مهماً.