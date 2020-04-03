تسجيل 48 إصابة جديدة بكورونا في العراق و70 في المغرب

المصدر: وكالات

أعلنت مختبرات وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الجمعة تسجيل 48 إصابة جديدة ليرتفع اجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد الى 820 حالة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة والبيئة العراقية أن مختبرات الوزارة سجلت اليوم 48 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ مجموع الإصابات 820 إصابة.

وأشار البيان إلى أن عدد الوفيات بلغ 54 وحالات الشفاء 226.

وفي المغرب، قالت وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة إنها سجلت 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع حالات الإصابة إلى 761.

وأعلنت الوزارة في نشرتها اليومية، أنها سجلت ثلاث حالات وفاة جديدة أيضا خلال نفس الفترة، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 47 شخصا.

ويفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس حتى 20 أبريل للحد من تفشي الفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية.