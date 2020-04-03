السعودية تسجل 154 إصابة جديدة بكورونا و25 حالة وفاة

المصدر: وام

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل "154" حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 في المملكة، منها 3 حالات مرتبطة بالسفر ومعزولة صحياً منذ قدومها إلى منافذ المملكة، وبقية الحالات البالغة 151 حالة أخرى من المخالطين اجتماعياً ونقل العدوى من حالات سبق الإعلان عنها وهي تحت المراقبة الصحية، فيما بلغت حالات الوفيات 25 حالة وفاة في حين بلغ إجمالي عدد حالات التعافي 351 حالة بإضافة 23 حالة تعافي اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي قوله إن مجموع الحالات المؤكدة في المملكة بلغت (2039) حالة، والحالات النشطة منها (1663) وهي الحالات التي لاتزال تتلقى الرعاية الطبية والملاحظة الصحية وفي أغلبهم حالتهم الصحية مستقرة ومطمئنة، ومن بينهم 41 حالة تتلقى الرعاية المكثفة.

وأضاف متحدث وزارة الصحة خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا اليوم أن الحالات الجديدة توزعت في المدن التالية: المدينة المنورة 34، وجدة 30، ومكة المكرمة 21، وتبوك 17، والرياض 13 ، وبريدة 9، والقطيف 6، والهفوف. 4، والخبر 3، والرس3، ونجران 3، ومحايل عسير2، والخفجي 2 والظهران 2، والدمام 1،وخميس مشيط 1 ورأس تنورة 1 والوجه 1، وضباء 1.

وكانت اللجنة السعودية المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا قد عقدت اليوم اجتماعها الرابع والأربعين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.