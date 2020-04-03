الجزائر: الحبس لمسرّب وثيقة المصابين بـ"كورونا"

المصدر: الجزائر- البيان- وكالات

تمكنت قوات الشرطة بفرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية بأمن ولاية قسنطينة تبعد 350 كيلومترا عن الجزائر، من توقيف شخص مسرب وثيقة لعدد المصابين بفيروس كورونا.



وحسب بيان لذات المصالح، فإن الموقوف يبلغ من العمر 42 سنة تورط في تسريب صورة لوثيقة رسمية تحتوي على قائمة مفصلة لحالات ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا. وأضاف البيان، أنه تم إنجاز ملف قضائي وتقديم الموقوف أمام النيابة المحلية.



وأعلنت وزارة الصحة في الجزائر أمس عن ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا كوفيد 19 إلى 1171 إصابة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.



وأوضح بيان للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، فقد تم تسجيل 185 إصابة جديدة في ظرف الـ24 ساعة و22 حالة وفاة جديدة بالوباء.



ليرتفع عدد الوفيات منذ تفشي فيروس كورونا إلى 105 حالات.