مصر .. تحقيق مع جمعية لدفن الموتى نقلت متوفى بكورونا في شاحنة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت محافظة بورسعيد الساحلية في مصر أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد جمعية دفن الموتى وأي جهة يثبت تقصيرها، بعد وضع جثمان شخص توفي بفيروس كورونا، في سيارة نقل (شاحنة).

ووفقا لسكاي نيوز فقد أعلنت المحافظة، في بيان رسمي، صحة الفيديو الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، الخميس، للمتوفي. وأعربت عن تعازيها لأسرة الرجل الذي توفي متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا، عن عمر ناهز 64 عاما.

وأثارت صورة نقل المتوفي حالة من الغضب في مصر بعد انتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت المحافظة، في بيانها، إن جمعية دفن الموتى رفضت طلب أسرة المتوفي الذي كان له شروط خاصة عند النقل والدفن، فتواصلت الأسرة مع عضو بالبرلمان دفع بعربة نقل لنقل الجثمان.

وكان الرجل دخل مستشفى المبرة، الثلاثاء الماضي (31 مارس)، وظهرت نتيجة تحليله الإيجابية لفيروس كورونا، الأربعاء، وتوفى في ذات اليوم.